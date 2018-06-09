中官媒嗆兩韓終戰宣言「無效」 美國際法專家打臉

南北兩韓最高領導人金正恩（左）、文在寅（中），美國總統川普（右）。（美聯社資料照）

2018-06-09 07:42

〔即時新聞／綜合報導〕「川金會」將於12日舉行，外界也相當關注美國與兩韓是否會著手處理韓戰終戰宣言，中國官媒對此相當關注，堅持「沒有中國參與的終戰宣言是無效的」。對此，美國際法學者分析，終戰宣言並無中國參加之必要。

先前中國官媒《環球時報》在社論中宣稱，若中國當時沒有介入韓戰，就不會有今天維持65年的停戰協定，強調當時簽署停戰協定的包括北韓、中國及聯合國三方，如果中國未參與接下來的「終戰宣言」，「終戰宣言的基礎和法律依據何在？如果這不是一份法律檔，簽署終戰宣言的意義何在？」

《美國之音》報導，美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）國際法教授Julian Ku分析，中國並未正式加入韓戰，當年是以志願軍的名義，而非政府的正規軍，也因此，中國政府並未在停戰協定上簽字，而是中國志願軍司令簽的。Julian Ku表示，對於一份具有政治而非法律約束力的終戰宣言而言，並無一定要中國參與的必要。

報導表示，美國智庫研究員Bruce Klingner分析，兩韓談判，加上美中，可能形成類似兩德統一模式，由兩當事國簽署，再由大國簽字擔保。