中國駭客又盜！ 華郵爆：美水下作戰機密資料遭竊

《華盛頓郵報》報導，中國政府的駭客美國海軍承包商的電腦，竊取大量有關水下作戰的高敏感數據，其中包括用於美國潛艇的超音速反艦導彈計劃。圖為美軍維基尼亞級核動能潛艇「密西西比號」（SSN-782）。（圖擷取自美國海軍官網）

2018-06-09 06:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體報導，中國政府的駭客入侵美國海軍承包商的電腦，竊取大量有關水下作戰的高敏感數據，其中包括用於美國潛艇的超音速反艦導彈計畫。海軍正在進行這項調查，並由聯邦調查局（FBI）協助。

《華盛頓郵報》援引不具名的美國官員表示，駭客入侵事件發生在今年1、2月，駭客鎖定一間為美國海軍水下作戰中心（Naval Undersea Warfare Center）工作的承包商。這家公司總部位於羅德島州的紐波特（Newport），但這名官員並未透露承包商的公司名字。

據官員透露，被中國駭客竊取的資料容量有614GB，涉及到一項受到嚴密控管、代號為「海龍」（Sea Dragon）的計畫，另外還有訊號、感測數據、與密碼系統有關的海底無線電室信息，以及海軍潛艇研發部門的電子戰資料庫。

《華盛頓郵報》報導提到，「海龍計畫」是五角大廈的一個特別辦公室在2012年提出，計畫整合既有武器系統到現有海軍平台，但相關資訊相當少。從2015年底以來，五角大廈為海龍計畫已使用超過3億美元，預計今年9月前計畫水下測試。