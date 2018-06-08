南京維權人士之子赴港追悼六四 返鄉立即被捕

2018-06-08 23:53

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國南京市著名維權人士史庭福之子史竟，月初赴香港參加「六四事件」追悼燭光晚會，不料回鄉後立即被警方拘捕，關押24小時後才獲釋，但目前仍被當局監控。

「自由亞洲電台」粵語部8日報導，史竟4日在香港維多利亞公園參加六四燭光晚會，6日搭乘高鐵返回南京，沒想到一下車就被多名警察逮捕。史竟透露，警方沒有告訴他犯了什麼罪，僅稱「這是口頭傳喚，沒有任何手續」，拿走他的手機後，將他關在小房間24小時才予以釋放。

史竟說明，2日抵達香港後，翌日即收到南京市「國保」（國內安全保衛警察）來電，警告他不得參加六四晚會。對於被捕原因，他認為是自己接受媒體拍照後，照片上傳網路後被國保發現蹤跡，「當時很多人在採訪，我被拍到了，記者中有些是『內地』派過去的，拍完照後，（我的）手機就響起來。」

史竟直言，自己只是到香港悼念六四，根本沒有犯罪，「警方是違法扣押」。但他也坦言，當局顯然非法打壓他，投訴也起不了作用。他向「自由亞洲電台」透露，警方要求他不准接受採訪，現在還在監查他的手機，「我們的通話目前也被監控中」。該台另致電扣押史竟的南京雨花石區賽虹橋派出所，但電話無人接聽。

去年六四前夕，史竟的父親史庭福也曾在「南京大屠殺紀念館」前發表有關六四的演講，今年2月才被控「尋釁滋事罪」罪成，判處1年徒刑、緩刑1年半。父親被拘留期間，史竟多次發聲並聘請律師，不料多次遭南京警方威脅恐嚇。