以色列研究：男性壓力大 精蟲「沒力」機率增47％

2018-06-09 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕一項在以色列特拉維夫市（Tel Aviv）舉辦的國際遺傳生殖峰會上所發布的研究指出，男性僅需連續2個月感到壓力，生育能力恐受到影響，精蟲活動力不足的機率增加47%，進而產生使女性不易懷孕的現象。

根據《每日郵報》報導，內蓋夫本–古里安大學（Ben-Gurion University of the Negev）與索洛卡大學醫學中心（Soroka-University Medical Center）聯合研究壓力對精蟲的影響，他們收集1萬535件精子樣本，提供精子的男性平均年齡32歲，都有被診斷出不孕跡象，樣本來源包括居住在戰事警戒區、加薩走廊的男性民眾。

研究指出，過去已有科學證實精神壓力不利生育，但卻很少討論壓力與精子品質之間的關聯，研究作者勒維塔斯（Eliahu Levitas）博士說，「這項研究表明，長時間的壓力會對精子質量產生影響」，會導致精蟲活動力不足的機率增加47%，且結論適用於各種生活中可能產生的壓力。

捷克布拉格的歐洲生育中心（IVF Cube）醫療主任薇絲諾娃（Hana Visnova）博士說，此研究闡明壓力與不孕症之間的「惡性循環」，薇絲諾娃博士提到「對於守舊的男性來說，生育反映雄風，導致男性在面對不孕問題時，會比女性受到更大壓力」，若除去古板觀念將有助於改善生育問題。

  • 1項在以色列特拉維夫市舉辦的國際遺傳生殖峰會上所發布的研究指出，男性僅需連續2個月感到壓力，精蟲活動力不足的機率增加47%。（彭博）

    1項在以色列特拉維夫市舉辦的國際遺傳生殖峰會上所發布的研究指出，男性僅需連續2個月感到壓力，精蟲活動力不足的機率增加47%。（彭博）

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