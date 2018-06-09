以色列研究：男性壓力大 精蟲「沒力」機率增47％

2018-06-09 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕一項在以色列特拉維夫市（Tel Aviv）舉辦的國際遺傳生殖峰會上所發布的研究指出，男性僅需連續2個月感到壓力，生育能力恐受到影響，精蟲活動力不足的機率增加47%，進而產生使女性不易懷孕的現象。

根據《每日郵報》報導，內蓋夫本–古里安大學（Ben-Gurion University of the Negev）與索洛卡大學醫學中心（Soroka-University Medical Center）聯合研究壓力對精蟲的影響，他們收集1萬535件精子樣本，提供精子的男性平均年齡32歲，都有被診斷出不孕跡象，樣本來源包括居住在戰事警戒區、加薩走廊的男性民眾。

研究指出，過去已有科學證實精神壓力不利生育，但卻很少討論壓力與精子品質之間的關聯，研究作者勒維塔斯（Eliahu Levitas）博士說，「這項研究表明，長時間的壓力會對精子質量產生影響」，會導致精蟲活動力不足的機率增加47%，且結論適用於各種生活中可能產生的壓力。

捷克布拉格的歐洲生育中心（IVF Cube）醫療主任薇絲諾娃（Hana Visnova）博士說，此研究闡明壓力與不孕症之間的「惡性循環」，薇絲諾娃博士提到「對於守舊的男性來說，生育反映雄風，導致男性在面對不孕問題時，會比女性受到更大壓力」，若除去古板觀念將有助於改善生育問題。