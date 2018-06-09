不孕家庭新希望 新加坡盼「三親試管」合法化

2018-06-09 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕繼英國成為全球第一個合法實施「三親試管」技術的國家，新加坡有望跟進，為受不孕症所苦的家庭注入一線希望。

據《科學》（Science）期刊指出，新加坡民眾與宗教團體，將在15日向新加坡生物倫理諮詢委員會（BAC）提交線粒體替代療法（MRT）的研究報告。委員會將根據報告結果，向政府提出關於是否合法化三親嬰兒技術的正式建議。

MRT技術，就是從卵子或胚胎中，用正常的捐贈線粒體替換有缺陷的線粒體，幫助最終生下健康的嬰兒。這意味著被生下的嬰兒將有「1個爸爸與2個媽媽」，醫學倫理問題因此存在爭議。

2015年，英國成為全球第一個許可三親試管技術的國家，除該國外，有些國家對於MRT的禁令並不明確，例如泰國沒有明確禁止改變人類基因組、義大利和以色列允許在某些條件下改變人類基因組，至於台灣則是連學術性的人體試驗都不合法。

新加坡BAC審查委員會成員，新加坡國立大學研究生物醫學法律的陳副教授（Tracey Evans Chan）表示，在今天的理論上，MRT是可行的。雖然新加坡法律不允許在臨床上改變人類基因組，不過卻允許為研究目的進行基因修補。因此如果要將MRT成為主流治療不孕症的方式，他指出，「需要修改法律。」

雖然當前合法運用三親嬰兒技術的國家極為少數，不過其實多國都已有案例。據《每日郵報》報導，烏克蘭一家診所日前剛產下第4個三親寶寶，且有3名女性肚子裡也懷著三親嬰兒。而《蘋果》也曾報導，台灣資深婦產科醫師李茂盛坦言，曾在上個世紀末，就替9對人工受孕失敗的夫妻進行三親試管技術，呼籲政府將該手術納入《人工生殖醫學法》治療不孕症，幫助求子困難家庭爭得「生」機。