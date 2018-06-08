俄羅斯「足球流氓」警告英國球迷 「敢搗蛋！打爆你們」

2018-06-08 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕第21屆世界足球賽將在6月14日於俄羅斯展開；不過在開賽之前，「戰鬥民族」俄羅斯著名的足球流氓早就蠢蠢欲動的想幹翻「世仇」英格蘭的足球流氓，同時也對同性戀發出「死亡威脅」。

綜合外電報導，雖然俄羅斯當局之前花了1年半的時間壓制這些氣燄張狂的足球流氓，並將450多名與黑幫有關係的足球流氓列入黑名單；但俄羅斯有些政治人物卻認為這些人是愛國者，或明或暗的支持他們。

有知情人士透露，有些幫派的「外圍人士」脫離了當局的監控；這些「外圍人士」也就是血氣方剛的年輕人，想利用這次比賽的「場外格鬥」來獲取幫派領袖的青睞，而這些年輕的「足球流氓」在戰鬥中證明自己後，幫派領袖也會用一種類似「啟蒙儀式」贈與這些年輕人一件幫派下屬的足球流氓組織的襯衫。

雖然俄羅斯當局已在制止足球流氓製造事端上付出努力，但是仍有一名被當局列入黑名單的足球流氓兼黑幫老大公開嗆聲：雖然政府說可以監控我們，但如果我們受到任何方式的挑釁，而且在場沒有警察，我們會「嚴厲」的打擊他們；「我是說用拳頭，以及在戰鬥中能用雙手造成的任何事情」。

他警告，英國人要知道，他們雖然是俄羅斯的客人，但如果他們有「過份」的行為，我們也會發生「過份」的行為。

且不只有英格蘭球迷被針對，雖然民風保守的俄羅斯已下令警方對同性戀球迷「睜一隻眼閉一隻眼」，但也有足球流氓對同性戀發出死亡威脅。

雖然英國的足球警務負責人馬克羅伯茨（Mark Roberts）向英國下議院議員保證，俄羅斯警方將會採取措施保護英國的球迷，但仍有議員對此表示擔憂。

所屬工黨的議員克里斯布萊恩（Chris Bryant）表示，有大量證明俄羅斯當局刻意偏袒自己的支持者，故意鼓動他們去對其他國家的人製造衝突，「你所說的主張聽起來太天真了」