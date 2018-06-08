這是貧民窟？孟買貧民窟牆面彩繪 變身藝術小鎮

志工團體「Chal Rang De」（一起油畫）為了改變人們對貧民窟的成見，在孟買貧民窟的大街小巷內，創作各種壁畫。（法新社）

2018-06-08 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕大多數人對於貧民窟的印象往往是陰暗、潮濕，並且住著生活陰沉困頓的人們，志工團體「Chal Rang De」（一起油畫）為了改變人們對貧民窟的成見，在孟買貧民窟的大街小巷內，創作各種壁畫。

綜合媒體報導，志工團體「Chal Rang De」從去年12月起，率領超過2千名義工，在孟買貧民窟內的屋頂、牆壁，繪上鮮豔亮麗的壁畫。至今已經替孟買貧民區4個區域的1萬2千戶房屋換上新裝，讓超過2千萬居民能在明朗的環境內居住。

根據統計，有高達40%的孟買人居住於貧民窟，「Chal Rang De」為貧民窟的屋頂塗上的防水油漆，在夏天也能讓室內溫度降低約4至5度，不只改善外觀，居民生活條件也有實際改良。

志工團體「Chal Rang De」從去年12月起，率領超過2千名義工，在孟買貧民窟內的屋頂、牆壁，繪上鮮豔亮麗的壁畫。（法新社）