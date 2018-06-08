日小學禁女童著運動服穿內衣 家長反彈

2018-06-08 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕青春期的男女學童，第二性徵開始發育，尤其是女學童的改變較為明顯一些，已經開始會穿上內衣等。但日本竟然有小學要求女學童在穿著校內運動服時，不要穿內衣！這個規定引起許多女學生家長反彈，表示校方嚴重侵犯人權。

據《朝日新聞》報導，日本東京一位母親在今年5月初，小學4年級的女兒當時穿著學校運動服要去參加運動會彩排，但她發現女兒裡面沒穿內衣，一問才知道學校竟然要求女學生在著體育服裝時，不得在衣服裡頭穿內衣。這名媽媽聽完以後覺得太誇張，她認為，學童處於發育階段，學校體育服本身就單薄，要是運動流汗的話就會更透，但現在校方竟要求這樣的規定，讓她實在放心不下，決定到學校找老師談談。

沒想到校方竟解釋因為擔心體育課運動完後，由於內衣不排汗，女生流汗以後恐留汗臭。但這名母親表示，當時校長答應了這位媽媽的情求，承諾要檢討這項規定是否恰當。

不少網友表示，小孩在首次遇到發育這件事情上，大人卻沒在第一時間給予其正確觀念，反而讓她們暴露在如此不安全的環境下， 「學校憑什麼連孩童的隱私都要管？」也有人直接指責這項規定無異於性虐待，表示運動會當天除了男老師、男同學，也會有其他家長的爸爸出席，不少人都擔心自己的女兒被人「看光光」。