川金會地點 時代雜誌：六大原因選新加坡

川金會地點將訂於12日，新加坡南部島嶼聖淘沙的中心，嘉佩樂酒店召開。（美聯社）

2018-06-08 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕川金會召開在即，地點選在新加坡，除了該國維安防護高之外，外媒指出一共有6大原因，使得新加坡成為美朝雙首領會面最佳地點。

美國白宮發言人日前更進一步發表，川金會地點訂於12日在新加坡聖淘沙中心的嘉佩樂酒店召開。據《TIME》雜誌分析，會選擇在新加坡舉行，一共有6大原因。

安全

根據美國風險分析網站Safe Around指出，新加坡的安全程度高達90%，在全球排名第六，是亞洲最安全的國家。且新加坡面對川金會不敢馬虎，甚至雇用全球最勇猛的戰鬥武裝傭兵─尼泊爾廓爾喀僱傭兵，保護峰會安全。

經驗豐富

知名的的香格里拉對話，每年包括亞太地區28個國家的國防代表、軍方將領、政界人士等參與，就是在新加坡的香格里拉大飯店舉行。由於這是吸引億萬富豪和世界領袖前來參與的對話活動，高層次的安全成了新加坡的第二天性。

另外在2015年11月，也曾主辦過馬習會，此類議題敏感的峰會，對於新加坡來說，可謂經驗豐富。

地點鄰近

在川金會地點公佈前，曾入圍的選項之一就是瑞士。不過外界認為要金正恩從北韓乘坐破舊的「蒼鷹1號」（Chammae-1），那是自蘇聯引進的「伊爾-62M」機型改造而成，老化非常嚴重，懷疑在遠程飛行可能有危險。

從平壤坐飛機到新加坡只要約7小時，與習金會相比，川普坐了超過24小時的專列前往北京，這次選在地點鄰近的新加坡，不會是最長旅程。據最新外電消息，中國可能出借比「蒼鷹1號」更新、更安全的「主席專機」，供金正恩乘坐，不經過中國，直飛新加坡。

國家富有

根據2017全球人均GDP排行數據顯示，新加坡排名亞洲第三富有。日前新加坡國防部長黃永宏表示，將會承擔舉辦川金會的費用，認為「這是我們願意為這次歷史性峰會所做出的小小貢獻。」這是其他備選地點如蒙古等，可能無法負擔的。

立場中立

在新加坡最近配合聯合國，對北韓實施制裁前，兩國已有長達超過40年的外交關係。北韓人民可免簽進入新加坡旅遊，使新加坡成為北韓菁英人士熱門的購物、娛樂及醫療場所。

另一方面，僅管新加坡與美國為非簽約的盟邦，新加坡仍是美國的主要貿易和安全夥伴。

不會屈就於美國

1994年，美國一名青少年麥可·費爾（Michael Fay）在新加坡犯下竊盜及破壞公物（塗鴉車子、砸玻璃）的罪刑後，美國政府首先要求將麥可遣返回國，不過新加坡當局仍不為所動。最終在當時美國總統柯林頓向新加坡總統王鼎昌請求減輕刑責後，才由12鞭減為4鞭。可見新加坡是相當少見，不會屈就於美國老大哥的國家。