15個月大幼童被誘拐離開臥室 嫌犯是2隻黃金獵犬

美國15個月大的小女童克蘿伊（Chloe），因為床鋪太高應該無法下床，某天竟然自己走出臥室站在走廊上，而誘拐她的「歹徒」，竟是家裡的2隻黃金獵犬。黃金獵犬示意圖，與本新聞無關。（法新社）

2018-06-08 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州鳳凰城夫婦克里斯與尼娜（Chris and Nina Cardinal），養育著15個月大的女兒克蘿伊（Chloe）。某天兩人發現原本應該無法自己下床的克蘿伊，竟然離開臥室站在走廊上，嚇得夫妻倆趕緊檢查監視器，赫然發現誘拐女兒的「歹徒」，竟然是家裡的2隻黃金獵犬。

據《ABC》報導，克蘿伊最好的朋友，就是2隻大狗狗科爾比和布魯（Colby and Bleu），1人2狗會一起玩耍、擁抱，甚至分享零食。但克蘿伊父母所不知道的是，女兒和狗狗同時也是「犯罪夥伴」。

克蘿伊的爸媽回憶，某天早上，他們起來後看到克蘿伊早就下床並走出臥室，兩人當場被嚇到，克里斯更狐疑地想，「這是女兒第一次做這樣事，她長大了嗎？」畢竟在夫婦的印象裡，克蘿伊的床太高，她很難在沒有幫助的情況下就自己離開。

等到檢視嬰兒監視器後，克里斯與尼娜看到了驚人一幕，原來是黃金獵犬科爾比和布魯用鼻子打開克蘿伊的房門，然後跳上她的床一起玩耍，接著狗狗示意克蘿伊跟著牠們下來玩，小女童在狗狗的鼓勵下竟然真的走下床，讓這對夫婦完全看傻。

了解女兒和狗狗的親暱程度後，克里斯對此表示，家裡已經有避免兒童受傷的安全措施，看來之後要新增避免狗狗受傷的措施了，但為了避免意外，還是要確保克蘿伊的門更難打開。