川普G7峰會前夕放狠話 警告歐盟、加拿大降低關稅

2018-06-08 16:55

〔編譯羅綺/綜合報導〕7大工業國組織(G7)峰會前夕,美國總統川普在推特上對盟友放狠話,要求歐盟、加拿大降低關稅,「不然我們會比你們更狠」!

川普在推特發文寫道:「爲什麼歐盟和加拿大不告訴大眾,多年來他們對美國實施大量的貿易關稅和非貨幣壁壘,對我們的農民、勞工和企業完全不公平。降低你們的關稅和壁壘,否則我們會比你們更狠!」

G7峰會今、明兩天在加拿大魁北克舉行,然而川普近期祭出鋼鋁關稅惹毛盟友國,加、日等6國已聯手向美方施壓,G7峰會上美國恐遭集體圍剿。如今川普的推文一出,將G7高峰會緊張的氣氛推上高點。

Why isn’t the European Union and Canada informing the public that for years they have used massive Trade Tariffs and non-monetary Trade Barriers against the U.S. Totally unfair to our farmers, workers & companies. Take down your tariffs & barriers or we will more than match you!