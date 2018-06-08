川普G7峰會前夕放狠話 警告歐盟、加拿大降低關稅

G7峰會前夕，川普在推特上放話，要求歐盟、加拿大降低關稅，否則美國將祭出更狠的手段。（圖片擷取自川普推特）

2018-06-08 16:55

〔編譯羅綺／綜合報導〕7大工業國組織（G7）峰會前夕，美國總統川普在推特上對盟友放狠話，要求歐盟、加拿大降低關稅，「不然我們會比你們更狠」！

川普在推特發文寫道：「爲什麼歐盟和加拿大不告訴大眾，多年來他們對美國實施大量的貿易關稅和非貨幣壁壘，對我們的農民、勞工和企業完全不公平。降低你們的關稅和壁壘，否則我們會比你們更狠！」

G7峰會今、明兩天在加拿大魁北克舉行，然而川普近期祭出鋼鋁關稅惹毛盟友國，加、日等6國已聯手向美方施壓，G7峰會上美國恐遭集體圍剿。如今川普的推文一出，將G7高峰會緊張的氣氛推上高點。