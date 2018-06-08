時裝秀請「催狂魔」走秀 ？ 網友驚呼：是在拍鬼片嗎

時裝秀上的禮服以「無人機」來走秀，卻被網友批評像是鬼片場景。（圖擷取自推特）

2018-06-08 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕時裝秀展現設計師的心血結晶，展場的布置設計也是重要的一環。日前沙烏地阿拉伯舉辦了一場時裝秀，伸展台上卻未見模特兒的身影，因設計師突發奇想，使用無人機代替模特兒「走秀」，不過新奇的點子非但沒獲得捧場，還造成反效果。

根據《BBC》報導，義大利知名品牌杜嘉班纳（D&G）日前在沙烏地阿拉伯位於吉納（Jeddah）的希爾頓酒店，舉辦一場時裝秀。秀上先是以無人機展示女包、手拿包做為開頭，輪到女裝「登場」時，呈現服裝在半空中晃來晃去的「窘境」，只見一件件女裝因少了骨架支撐，隨著風勢抖動，畫面相當詭異。

杜嘉班納早在今年2月，就以無人機展示過新款包包，當時小巧的包包配上無人機展示，看起來別有一番風味；反觀同樣的點子這次運用在女裝上，就不那麼受觀眾和外媒買單，不少網友見狀紛稱「是在拍鬼片嗎」、「禮服飄在空中好像催狂魔」。

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