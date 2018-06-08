駐廣州官員疑遭聲波攻擊 美國務院對全中國發布健康警報

美國駐中國廣州領事館人員疑似遭到聲波攻擊而出現腦損傷狀況，美國國務院今（8日）對全中國地區發布健康警報。（路透）

2018-06-08 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐中國廣州領事館的1名人員，在5月時疑似遭到聲波攻擊而出現腦損傷狀況，本月又陸續出現數名職員身體不適，美國國務院原本只針對廣州發布健康警報，今（8日）擴大到全中國地區。

據《路透》報導，除了廣州之外，美國在中國的成都、上海、瀋陽和武漢設有領事館。最初在5月的聲明中，廣州已被標示出健康警報，並以email發送給所有在中國的美國公民，如今的最新聲明裡，健康警報已經更改為全中國。

美國務院表示，目前已收到醫學證實，1名美國政府僱員在中國遇到的狀況，和駐古巴單位所經歷過的一模一樣，都是不明原因出現各種症狀，包括頭暈、頭痛、耳鳴、疲勞、認知問題、視力問題、聽力損失以及睡眠困難等等。至於美國駐古巴單位，去年有24名職員和家屬出現類似於腦震盪和輕度腦損傷的狀況。

中國政府曾表示，對5月那起最初的案件已徹底進行調查，目前沒有找到任何線索可以解釋美國人員身體不適的原因。中國外交部發言人華春瑩則在7日指出，據她所知，中國政府沒有和美國官員討論過任何新的案件。