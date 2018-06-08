可能只剩這一次！鐵達尼號沉船之旅每人要價313萬

電影《鐵達尼號》撼動人心，旅遊公司推出鐵達尼號沉船之旅，每人要價10萬5129美元（約新台幣313萬）。（美聯社）

2018-06-08 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕1912年4月14日深夜，鐵達尼號在橫渡大西洋途中撞上冰上，至15日凌晨完全沉沒，導致超過1500人命喪大海，成為時代性的悲劇，1997年上映的電影《鐵達尼號》，則在災難下刻劃出刻骨銘心的愛情。如今有旅遊公司推出沉船之旅，每人要價10萬5129美元（約新台幣313萬），而且可能是最後一次能看到沉船遺址了。

據《CNN》報導，鐵達尼號被大海吞沒的船體，在33年前由海洋考古學專家巴拉德（Robert Ballard）發現後，就成為許多旅遊業者想推出的行程之一。

例如英國倫敦旅遊公司Blue Marble Private，原定今年5月出團，但因為惡劣的天候而取消了，不得不延遲到2019年。同時，另一家旅遊單位The Bluefish，也預定在2019至2019年間，展開鐵達尼號沉船之旅。

Blue Marble Private透露，該行程從加拿大紐芬蘭島出發，旅程為期8天，將用鈦和碳纖維打造的小型潛水艇將旅客送到大西洋下的鐵達尼號遺址。不過日前在勘察路線時，受到整整一個星期的雷暴雨影響，使得70％電子設備都損壞了，只好將計畫推遲到2019。

在該公司的8天沉船之旅中，將會有3天分別下潛至少3小時，抵達沉船地點後旅客可看到269公尺長的船體，例如甲板、船頭等等，還有機會探索鐵達尼號沉沒所帶來的大規模海底遺物。

在2012年類似的行程中，旅客只需要付費5萬9000美元（約新台幣175萬元），而這次要價10萬多美元，仍然相當受到觀光客歡迎，所有名額都被預定完了。這可能是受到2016年一篇研究的影響，該研究透露在嗜極細菌的影響下，鐵達尼號海底沉船可能在15至20年內被分解殆盡。