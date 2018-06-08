澳航向北京屈服 我外交官怒斥：台灣從來不是中國的

我國駐雪梨辦事處處長王雪虹回應澳航，「台灣從未被共產中國（Communist China）或中華人民共和國統治過，也從未是中國的一省」。（路透）

2018-06-08 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲航空（Qantas Airways）在中國施壓下屈服，宣布將應中國的要求，改變官網對台灣的標註，把台灣視為中國領土。我國駐雪梨辦事處處長王雪虹對此回應，「台灣從來沒有被中國統治過，也從來不是中國的一省」。

根據《雪梨先鋒報》，王雪虹特發表一份聲明，回應澳航將台灣視為中國領土一事，她表示，台灣從未被共產中國（Communist China）或中華人民共和國統治過，也從未是中國的一省。

王雪虹解釋，根據中國和澳洲1972的建交公報，澳洲政府並未承認（recognize）台灣是中華人民共和國的一部份，只是「認知」（acknowledge）中國政府對台灣的立場為中華人民共和國一個省；澳洲政府也在建交公報中，承認中華人民共和國為中國唯一的合法政府。

王雪虹痛批，澳航的做法曲解澳洲政府的「一中政策」，此舉不僅會令澳航聲譽及企業形象受損，也會使屈服在中國政治壓力下的台灣民眾深感傷害，並向澳航喊話「趕快放棄這個錯誤的決定」。

王雪虹強調，台灣有2300萬人口，有自己的政府、軍隊、國會、貨幣等，從來沒有一天被「共產中國」或中華人民共和國統治過，呼籲澳航擁抱自己的國家價值，也就是民主、自由、法律，盡快收回改變官網對台灣標註的錯誤決定。