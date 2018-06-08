狂！他看44次《復仇者聯盟3》 導演親自送上驚喜大禮

米契至今已至戲院看了44次的《復仇者聯盟3：無限之戰》。示意圖。（歐新社）

2018-06-08 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕相信不少人都會有至電影院「二刷」的經驗，美國一名男子米契（Tony Mitchell）是位超級漫威迷，從上映之後至今共到電影院看了44次《復仇者聯盟3：無限之戰》，導演羅素兄弟（Russo Brothers）得知後，邀請他參加明年的《復仇者聯盟4》首映會，令許多漫威迷稱羨。

根據《BBC》報導，《復仇者聯盟3：無限之戰》上映後，米契便經常自掏腰包買票至電影院觀看，米契是大反派薩諾斯（Thanos）的粉絲，每次看完電影後，他便會與戲院外的電影海報來張自拍，再上傳至推特與其他漫威迷分享。

對米契來說，一天看兩次《復仇者聯盟3：無限之戰》只是家常便飯，至今他已至戲院看了44遍的《復仇者聯盟3：無限之戰》。

米契對這部電影的狂熱引起當地媒體關注，更吸引了導演羅素兄弟的目光，羅素兄弟不僅追蹤了米契的推特帳號，還熱情邀請他參加2019年才會上映的《復仇者聯盟4》首映；當地電影院也提供了50張電影票給米契，希望他往後能繼續製造「觀影佳績」。