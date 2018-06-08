好巧！警察攔停車輛 發現駕駛是27年前接生他的人

美國紐澤西州警察派特森（Michael Patterson，右）日前攔停車輛後，赫然發現駕駛貝利（Matthew Bailly，左）是27年前接生自己的人。（圖擷自New Jersey State Police臉書）

2018-06-08 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州警察派特森（Michael Patterson），日前攔停一輛有著深色車窗的車輛，與駕駛貝利（Matthew Bailly）簡單交談後，赫然發現對方竟然是27年前接生自己的人，如此偶然又巧合的相遇讓許多外國網友大讚這是個美麗的故事，也有不少人想知道警察最後有沒有開出罰單。

據《BBC》報導，貝利被攔停後，詢問州警派特森來自哪裡，隨後如數家珍地說出當地街道，因為自己曾在那裏接生過孩子，並描述出民宅的外觀，甚至回憶起寶寶的名字就是Michael。派特森聞言當場傻住，過了一會才說「我就是Michael Patterson，謝謝你把我接生下來。」

原來，在1991年10月5日，派特森的母親卡倫（Karen）外出購物時突然分娩，她掙扎回家由丈夫打電話叫救護車，而當時在救護單位上班的貝利因此出勤，抵達現場後發現卡倫快生出來了，於是他在電話中聽著醫生的指示為卡倫接生，讓派特森平安來到這個世界上。

這個故事立即在網路上成為美談，不過還是有網友想知道派特森有無開單。新澤西州警察局對此表示，貝利沒有收到罰單，但被建議更換車窗玻璃。