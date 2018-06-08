川金會倒數！美國務卿：金正恩親口承諾將棄核

2018-06-08 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo），昨天在白宮簡報會提到，北韓最高領導人金正恩，已親自告訴他願意棄核。

綜合外媒報導，龐皮歐指出，金正恩親自向他表示將準備棄核，「這是個很大膽的決定，而我們也都同意這項重大改變」。

「川金會」將在本月12日於新加坡登場，川普先前曾透露，若峰會成功，將邀請金正恩訪問白宮；但若進展不順利，將在會談中起身離開，並再對北韓啟用「最大施壓」的制裁。

龐皮歐也預計在川金會結束後，出訪南韓、日本及中國，報告川金會結果。