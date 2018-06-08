探索外星生命有譜？NASA在火星發現有機物質！

美國國家航空暨太空總署（NASA）於火星上執行任務的好奇號探測車，在一個30億年前隕石坑的土壤樣品裡發現了有機物質。（法新社）

2018-06-08 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕人們總是在尋找外太空到底是否有生命存在，如今似乎跨出了一大步。美國國家航空暨太空總署（NASA）7日宣布，於火星上執行任務的「好奇號」探測車，在一個30億年前隕石坑的土壤樣品裡，發現了有機物質，同時還在火星大氣中檢測出甲烷。

據《CNN》報導，對外星生命的探索，主要集中在人類所知道的生命構成元素，其中就包括了有機化合物，儘管在沒有生命的環境中也有可能出現有機物。不過，火星上的有機物質可以帶來幾條線索，首先是它能紀錄過去的環境狀況，再來是如果當時有生命的話，可顯示出其存在痕跡或食物的來源。

甲烷則被認為是最簡單的有機分子，它存在於太陽系的其他地方，例如木衛二歐羅巴、土衛二恩賽勒達斯、土衛六泰坦，都有承載生命出現的可能。

另外，頂級國際期刊《科學》（Science）7日也刊出了2項相關研究，科學家認為發現有機物是「天體生物學的突破」。NASA科學委員會副主任澤布臣（Thomas Zurbuchen）說，在火星上有了這些新的發現，代表著他們要繼續堅持下去，不斷尋找生命存在的證據，他相信未來在這個紅色星球上會有更激動人心的發現。