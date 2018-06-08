川金會若談得好 川普：可能邀金正恩訪白宮

2018-06-08 04:20

美國北韓過招〔中央社〕美國總統川普今天說，如果他與北韓領導人金正恩的「川金會」談得好，可能邀請金正恩訪問白宮，相反，他也有可能在會談時起身離開，然後重新啟用「最大施壓」的字眼。

川普今天在白宮與日本首相安倍晉三會談，雙方談話時間較原定延長約20分鐘，兩人會後於白宮玫瑰花園召開聯合記者會，川普談到川金會的準備情況，他表達不排除任何可能的立場。

川普說，他期待與金正恩的會面，如果會談良好，美國也願意在未來與北韓關係邁向正常化，甚至邀請金正恩訪美，「也許先造訪白宮」。

但他又說，如果會談進展不順利，他也準備好從會中起身離開，而儘管他強調目前準備工作進展順利，他不願再用「最大施壓」字眼討論對北韓的制裁，「但如果我又重新開始用最大施壓，你們就知道了，那是（談判）進展不順。」

川普不排除任何可能，增添川金會的不確定性，而為了尋求在北韓問題上日本所關切的議題能獲得關注，安倍在前往加拿大參加七大工業國集團峰會前，還特地轉進華府，與川普先會面，透過翻譯，他說，相信川普會在川金會上提到日本人遭北韓綁架的問題。

安倍又說，日本也願意與北韓直接對話，甚至讓兩國關係正常化。

川普則透露，金正恩日前給他的親筆信非常好，非常溫暖，但沒有談到具體內容。（編輯：林治平）