新發現！距今5.4億年 地球最古老動物腳印化石長這樣

美國維吉尼亞理工學院暨州立大學與中國科學院南京地質古生物研究所在《科学》期刊的子刊《科學進展》中發布最新研究，表示已找到目前世界上最古老的動物腳印化石，距今約5.41億年。（圖擷取自中國科學院南京地質古生物研究所）

2018-06-07 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞理工學院暨州立大學（VT）與中國科學院南京地質古生物研究所在《科學》（Science）期刊的子刊《科學進展》（Science Advances）中發布最新研究，表示已找到目前世界上最古老的動物腳印化石，距今約5.41億年。

中國科學院南京地質古生物研究所指出，目前世界上最古老的動物腳印化石，可能由節肢動物或環節動物所留下，足跡形成時間約在寒武紀生命大爆發時期，牠們的祖先可能於前寒武紀時期（6.35至5.41億年前）就存在於地球上，但尚未發現有力證據。

中國科學院南京地質古生物研究所提到，此次在中國三峽寒武紀大爆發時期的地層中，所找到的最古老腳印化石，之所以研判腳印主人為節肢動物或環節動物，係因足印兩側呈現對稱狀，疑為附肢足跡，在地層中留下兩列足印，同時也說明留下足跡的動物，能夠支撐身體離開地面，在沉積物表面生活。