女兒將成皇后 雅子妃爸提前卸任國際法院法官

日本明仁天皇將在明年4月30日退位，隨著皇太子德仁在5月1日登基，太子妃雅子也將成為皇后。（路透）

2018-06-07 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕日本明仁天皇將在明年4月30日退位，隨著皇太子德仁在5月1日登基，太子妃雅子的父親小和田恆，考慮到女兒將成為日本皇后，加上年事已高，今（7）日卸任國際法院法官一職。

《共同社》報導，高齡85歲的小和田恆已在位於荷蘭海牙的國際法院（ICJ）擔任15年法官，原本應在2021年卸任，但因年事已高，加上考慮到女兒雅子將成為新皇后，於今年2月提出辭呈。

小和田恆曾任日本外務事務次官和常駐聯合國代表，2003年70歲時就任ICJ法官，2009年起擔任3年ICJ院長。據《蘋果》報導，小和田恆2014年曾以「私人名義」訪台，在台大與東吳大學進行3場公開演講。

小和田恆接受《共同社》專訪時稱，一生能夠為了建設和平世界而從事力爭實現法治的工作「十分幸福」，並說他職業生涯的起點是初中時代的戰敗經歷。「日本今後必須為建設和平世界而努力。為此而發揮作用是我的工作。」

小和田恆也提到，不惜打貿易戰的美國川普政府、吞併他國領土的俄羅斯、填海造地推進軍事基地化的中國等，大國出現了脫離法治的傾向。他說，或許會有小國效仿大國，「覺得非常危險」。