澳洲饕客破解麥當勞糖醋醬食譜 外觀與味道90％相近

澳洲饕客保羅．幕爾蘭在家複製麥當勞的糖醋醬，並形容它的外觀與味道與店家提供的醬料有90%相似。（圖擷取自在家做麥當勞臉書社團）

2018-06-07 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕國外有許多熱愛麥當勞速食的民眾，嘗試解開店家的獨門秘方配料，有澳洲饕客在家複製麥當勞的糖醋醬，並形容它的外觀與味道與店家提供的醬料有90%相似，他將食譜上傳網路後引發許多民眾學習，也受到外媒矚目。

澳洲饕客保羅．幕爾蘭（Paul Mullan）在臉書社團「在家做麥當勞」貼文指出，自己在家做出味道與外觀近乎麥當勞糖醋醬的醬料，將10種食材放進果汁機裡充分混合均勻，再倒入鍋內以中火加熱，過程中加水並將其攪拌，待它沸騰並呈現稠狀即可起鍋。

許多外國網友看完此文後，都表示讚嘆之意，紛紛留言指出「看起來這個做法是正確的」、「這醬料看起來真棒」、「我也想要做做看」、「看起來真的跟店家醬料超接近」、「到底是怎麼做到的，好厲害」、「這就是廚師們研發醬料時所下的功夫」。

保羅．幕爾蘭糖醋醬食譜：