4歲童遭虐全身傷 強國狠母竟叼菸嗆：打自己孩子天經地義

2018-06-08 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東東莞市近日傳出，一名被打得遍體麟傷的4歲男童，趁狠心毒打他的母親外出時向保全求援，鄰居們看了十分心疼，紛紛提供食物給男童吃，沒想到狠母回來後見狀竟怒嗆，「我打自己的孩子天經地義，誰也管不著」、「早知道他不聽話，還不如當時掐死他」等言，所幸事後男童被強制送醫，母親則因涉嫌虐待罪被逮捕。

據中國媒體報導指出，本月5日中午，東莞有個4歲男童趁著薛姓母親外出時，逃出家門向鄰居求救報警，眼見男童身上被打得全身是傷、雙眼瘀青腫脹，還不斷向社區保全哀求「好餓，我要吃東西」，鄰居們紛紛提供食物給男童吃；期間也了解到，半年前薛女與丈夫離婚後，薛女只要心情不好，就會打他出氣洩憤。

沒過多久，薛女返回社區時，面對眾人指責，竟還一邊叼著菸，一邊怒嗆，「我打自己的孩子天經地義，誰也管不著」，還試圖阻止鄰居將男童送醫，聲稱「死不了，看什麼醫生」、「我生他的時候他7斤多，我差點難產死掉，早知道他不聽話，還不如當時掐死他，不聽話就得挨打」等。所幸在熱心鄰居的協助下，男童還是得以被強制送醫治療。

報導指出，醫生檢查時竟發現，男童四肢、軀幹布滿多處新舊瘀傷，頭部還有一處3公分的傷口已經化膿，就連生殖器官也被打腫，所幸傷勢未危及生命。男童母親則因涉嫌虐待罪、故意傷害罪遭逮捕，目前仍在接受調查。

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