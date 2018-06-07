威脅學術自由和國安 美議員促百間大學關孔子學院

美國共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）呼籲美國每所大學關閉孔子學院，「不需要有這些計畫」。（美聯社）

2018-06-07 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國逾百所大學設有獲中國政府支持的孔子學院，教授語言和文化，對大學生來說，這提供了學習中國藝術和中文的機會，但對批評者如美國議員而言，孔子學院對學術自由構成威脅且有間諜風險。

《美聯社》報導，美國與中國自40年前外交關係正常化以來，教育交流日漸蓬勃，但隨著美中關係因貿易、安全升高緊張情勢後，各界對教育交流的想法也大相逕庭。

美國情報和安全官員昨（6）日對參議院司法委員會表示，儘管已有篩選程序，中國學生或學生仍可能會利用大學獲取敏感情報或研究。獲中國資助的孔子學院自2004年開始在全球迅速增加，聚焦有益內容，但美國議員力促更嚴格規範，甚至關閉孔子學院。

美國共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）說，孔子學院「在外國政府指示下，一直被用來做為打壓校園學術自由的方式，我要呼籲美國每所大學關閉孔子學院，不需要有這些計畫。」德州和佛羅里達州有3所大學因國會議員施壓，宣布關閉校內的孔子學院。

華府孔子學院美國中心主任高青表示：「對我來說，這似乎是出自恐懼、反中情緒，而非說出事實。我對反對孔子學院的人有意見，因為他們沒參觀過孔子學院。」

然而，2009年，一位中國共產黨高層官員曾形容，孔子學院是該國海外宣傳的「重要組成部分」。由中國政府提供教師、教材和資金。