英最高法院：北愛墮胎禁令違反歐洲人權公約

英國最高法院駁回北愛爾蘭人權委員會（NIHRC）對墮胎禁令的合法性提出上訴，但法院同時也稱，這項禁令違背了歐洲人權公約。（美聯社）

2018-06-07 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭公投推翻墮胎禁令後，北愛爾蘭也向英國政府提出訴求。北愛爾蘭人權委員會（NIHRC）日前對墮胎禁令的合法性提出上訴，雖然週四（7日）被英國最高法院裁定駁回，但法院同時也稱，這項禁令違反「歐洲人權公約」。

綜合外媒報導，北愛爾蘭是英國境內唯一對墮胎權設下嚴格門檻的地方，除非孕婦明顯遭遇生命危險，或者精神和身體面臨長期或永久性風險時，才可進行墮胎手術，否則即便是強姦、亂倫受孕，或者胎兒有致命畸形等情況，墮胎一律被視為違法。

但在愛爾蘭5月以壓倒性票數支持推翻1983年的墮胎禁令後，連帶使北愛爾蘭向英國政府提出訴求。NICHR認為，現行的墮胎禁令讓婦女遭到「不人道和有辱人格」待遇，造成「身心折磨」，違反了「歐洲人權公約」。

法院週四指出，提出上訴的NIHRC無權對墮胎禁令提出質疑，因此駁回此案。法院又說，7位最高法院法官中，有4位法官認為，北愛的墮胎禁令與「歐洲人權公約」（ECHR）第8條並不相符。

《美聯社》指出，英國最高法院是因質疑NIHRC提出上訴的法律資格而駁回此案，這部分裁決給尋求放寬北愛墮胎權法律的人士帶來希望。《法新社》稱，這也增加了倫敦和貝爾法斯特（北愛首府）當局進行修法的壓力。