中國高考作文題目公開 網友諷：心中有黨，成績理想

中國為期三天高考今（7）登場。（路透）

2018-06-07 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國為期三天高考今（7）登場，各地語文科作文題目公開後，不少考題引言提示中國的各項成就，緊跟「習精神」，令考生們相當崩潰，懷疑自己拿到的是「政治試卷」，在網路上引發熱議。網友們也紛紛嘲諷這次高考作文的高分秘訣，就是「心中有黨，成績理想。」

綜合媒體報導，中國高考語文科於今日上午結束，題目依地區分為8套試卷，全國I卷、Ⅱ卷、Ⅲ卷，北京卷，上海卷，天津卷，江蘇卷，浙江卷。作文題目一公布，考生哀嚎一片，考後在微博上寫下當時心情，「看到作文的那一刻真的懵。」

全國卷I：寫給未來2035年的那個他

適用地區：河北、河南、山西、山東、江西、安徽、湖北、湖南、廣東、福建

題目要求學生想像這篇作文是要放進時空膠囊內，給2035年18歲的人讀。提示還貼心地將中國自2000年來的各項「成就」羅列出來，如村村通、天宮一號、北京奧運會等，另外也提到小康社會、社會主義現代化。

網友評論這根本是一篇「與時俱進的作文」，「看過《厲害了，我的國》應該就寫得很厲害了吧」、「這還不簡單，使勁誇就行了。」

全國卷II：戰鬥機為何應防護彈痕少的部位

適用地區：內蒙古、黑龍江、遼寧、吉林、重慶、陝西、甘肅、寧夏、青海、新疆、西藏、海南

題目以第二次世界大戰為背景，要考生分析為什麼統計學家沃德認為應該要在機身中彈少的地方加強防護？考生看到傻眼，「十年寒窗的我，一心只讀聖賢書，兩耳不聞窗外事，到最後竟換來，二戰？改革？中國夢？」、「理科生表示看不懂立意」，不過有許多非該卷考生卻表示想換寫這題，「相比下來，二卷實在好多了。」

全國卷III：根據標語寫作

適用地區：廣西、四川、雲南、貴州

「1981年深圳特區時間就是金錢，效率就是生命」、「2005年浙江綠水青山就是金山銀山」、「2017年雄安走好我們這一代的長征路」題目簡潔有力給了3個標語，要考生用這些標語寫作。獲眾考生一致公認「最懵」題目，懷疑自己考的不是語文科而是政治科目。

北京卷：「00」後新青年、「綠水青山圖」

北京卷作文題目提供2道，考生可擇一作答。由於這次是首批2000年出生的學生參加高考，因此要考生議論「新時代新青年——談在祖國發展中成長」。或是以「綠水青山圖」為題，敘述生態文明與中華民族的永續發展。網友們諷「不愧是首都」、「出題老師的政治素養很高！」

上海卷：談「被需要」的心態、天津卷：器

被網友們封為「清流」的兩地題目，讓人感覺活在真實世界裡，上海卷要考生重新認識「被需要」的心態；天津卷則以器能盛納萬物、助人成事等形容為題示，讓題目有明確方向，方便考生下筆。

江蘇卷：以「語言」為主題

花解語，鳥自鳴。生活中處處有語言，不同的語言打開不同的世界，比如雕塑，基因等都是語言，還有有聲的、無聲的語言。語言豐富生活，演繹生命，傳承文化。

江蘇地區的網友笑稱，「江蘇卷的作文總是給人一種文鄒鄒溫溫柔柔朦朦朧朧的感覺，讓人也跟著寫偏了題。」也有人直呼「江蘇卷太迷了，實在看不懂。」

浙江卷：浙江精神與浙江人

作文要考生寫出「作為浙江學子，站在人生新起點，你有怎樣的體驗和思考？」非常在地化的題目卻讓考生們無言，表示「當了18年的浙江人第一次懷疑自己」。甚至開創了「#不是浙江人寫不出來」標籤，登上微博熱搜榜。

中國高考成為近日中國最熱話題，光是語文科作文題目，就引起網友們熱議。許多考生考完後大嘆好想移民，也有人精闢分析，不管每年的作文題目怎麼變，就是要寫「中國夢」，還有許多非應屆考生慶幸自己沒碰到今年的題目，打趣提醒之後的高考考生「多讀書，多出去走走，還要多聽聽黨的報告」。