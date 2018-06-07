失聰狗狗連被棄養5次 新女主人教牠「手語」改變牠一生

英國一隻失聰小狗遇到教牠手語的新主人後，人生從此不一樣。（圖擷自Ivor the Deaf Dog's Fun Page臉書）

2018-06-07 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕英國一隻不到1歲大的小狗，先後被主人棄養5次，每個主人都因為他「不聽管教」又將牠退回愛護動物協會中心。最後職員發現原來狗狗先天失聰，根本聽不到主人指令，所幸最後一名女子將牠領養走，並用「手語」教導牠如何遵守指令，現在的牠在新家過得十分幸福。

綜合外媒報導，小鬥牛梗艾佛（Ivor）可愛的外型深受民眾喜愛，無奈因為一出生就聽不見，領養牠的主人們又都不知情，因此牠總共遭退回5次。

起初職員認為，有意領養的人如果知道艾佛失聰，被相中的機率應該很低，直到去年12月，一名女子布羅米洛（Ellie Bromilow）對艾佛一見鍾情，不顧家人反對，執意領養牠。

布羅米洛知道艾佛先天失聰，便用「手語」耐心教導牠聽從指令，現在艾佛已經會分辨翻滾、起立、趴下等等基本手語，並做出相對應的動作。

更可愛的是，艾佛就跟天底下所有的狗狗一樣，最喜歡的手語是「散步」，只要一看到散步的手語，艾佛就會非常興奮，惹人疼愛的模樣連當初反對的家人都一併被牠收服。

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