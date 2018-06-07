川金會前夕 美情報網站：北韓拆除飛彈試驗發射台

今年5月19日的衛星照片顯示，飛彈試驗發射台主結構已被拆除。（圖擷取自北緯38度網站）

2018-06-07 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕眾所矚目的川金會即將於下週二（12日）在新加坡舉行，兩國高官近期頻頻交流，為這次歷史性會晤進行準備，美國情報網站稍早公布最新的衛星照片並分析指出，北韓已撤除平安北道龜城的飛彈試射發射台。

美國情報網站「北緯38度」6日公布衛星圖像，發現今年4月北韓宣布停止核試驗及飛彈試射後，位於北韓西部的龜城（Kusong）以北的彈道飛彈試驗用發射台已被撤除，據該網站分析，目前尚不清楚此舉代表北韓將放棄飛彈試射，或是在未來建造其他類似的設施。

「北緯38度」（38 North）網站長期透過衛星照片監視北韓的重要軍事設施，曾比對豐溪里核試驗場周邊地貌的改變狀況，並分析北韓相關軍事設施派駐人員的活動狀況。

北韓去年9月宣稱氫彈試爆成功後，「北緯38度」曾公布該處試爆前後的衛星影像，可見豐溪里核試驗場的地貌發生明顯改變。在北韓領導人金正恩今年初宣布將無限期停止核試驗後，該網站也曾比對2張在豐溪里核試驗場拍攝的衛星影像，發現當地採礦車數量增加，可能代表坑道挖掘行動持續進行。