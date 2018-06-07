讓步了？美國痛批南海軍事化...中國移除導彈

中國在南海各島礁的各種軍事化行為，引發諸國不滿，近日外媒指出，在美國的施壓下，中國已移除永興島上的飛彈系統。（圖擷取自YouTube）

2018-06-07 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國在南海各島礁的各種軍事化行為，引發諸國不滿，近日外媒指出，在美國的施壓下，中國已移除永興島上的飛彈系統。

綜合外媒報導，本月2日，美國國防部長馬蒂斯（James Mattis）在新加坡「香格里拉對話」上痛批，中國在南海的各種軍事行為，是為了恐嚇、脅迫他國，並警告中國再不收手，將面臨嚴重後果。

根據《福克斯新聞》報導指出，2日的衞星圖像顯示，永興島上的紅旗-9（HQ-9）飛彈系統及其偽裝網已被移除。外界分析，可能是因美國施壓，中國才做出的調整，也可能是一個障眼法，只是將飛彈轉移到其它島上。

4月間，中國在三個南海主權爭議島礁永暑礁、渚碧礁、美濟礁，部署導彈系統，並在永興島進行轟-6K戰機起降訓練，一連串動作造成南海地區氣氛緊張，也讓國際對此大為不滿，美國隨即加強南海區域的活動，派出B-52戰略轟炸機4巡東沙島。

5月23日，美國對中國「南海軍事化」做出初步警告，宣布取消中國參與環太平洋聯合軍演；事隔4日，美國派出軍艦執行「航行自由」任務，直接開進中國聲稱主權所有的南海西沙群島島礁12海里以內。