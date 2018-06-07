捨中國去日本踢球 前德國國腳：中國足壇黑幕重重

前德國隊前鋒波多斯基在2017年加盟J聯盟的神戶勝利船隊。（法新社）

2018-06-07 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕前德國國腳前鋒波多斯基（Lukas Podolski）現在在日本J聯盟效力，日前受訪時透露為何捨高薪誘惑，選擇加入日本J聯盟而不是中超聯賽，波多斯基在接受採訪時表示，中國俱樂部的轉會有一些「令人畏懼」的黑幕。

綜合外媒報導，中超聯賽許多隊伍都瘋狂砸錢希望邀到國際足球巨星前來效力，去年波多斯基也曾經接到過中國球隊豐厚的報價，但他最終選擇了去日本踢球，波多斯基表示：「當你聽到可以在中國賺到1500至2000萬歐元時（約5.2億至7億台幣），的確具有吸引力，不過他們的談判方式像是『黑道』，同時會有8、9個經紀人牽扯其中，儘管中國球隊開出的價碼遠高於其他地方，但考慮到其中的黑幕，最終真正入帳的數字將會大大減少。」

有經紀公司負責人表示：「中國足壇的腐敗並不是什麼秘密，當球員進入未知世界不知道該怎麼做時，的確令人畏懼，由於轉會交易可能涉及到第三方仲介數量很多，所以轉會談判往往很複雜，除了導致混亂的局面，也推動轉會費的上漲。」

一位中國經紀人許廷（Xu Ting，音譯）表示：「中國巨額轉會費所引進的球員有時候並不符身價，反倒成為一些既得利益者的賺錢工具。」

中國試圖提自己的足球水平，但許廷指出，「既得利益集團」是中國足球發展的最大阻礙，這位經紀人指稱，某些球隊花大把鈔票購買球員不是因為他們很好，而是純粹為了洗錢，為了讓自己的錢放進自己的口袋，私底下存在著非法的「影子合約」（shadow contracts），這些合約誤導大眾對於轉隊中所涉及的實際金額認知。