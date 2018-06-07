5歲女童遭狠父母虐待 死前親筆寫下「拜託原諒我」

2018-06-07 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本日前傳出一名5歲女童遭父母凌虐致死的案件，涉嫌的船戶夫妻長期只讓女兒船戶結愛一天吃一餐，甚至每天洗冷水澡，導致女兒身體越來越虛弱，因擔心就醫事件會曝光，即便女兒嘔吐症狀日益嚴重，也從未送醫，最後導致敗血症死亡，而年僅5歲的船戶結愛死亡前更親筆留下「我不會再犯了，請原諒我」、「我知道玩是笨蛋才會做的事，我不會再玩了」等訊息，引發外界譁然。

綜合日媒報導，33歲的繼父船戶雄大與25歲的母親船戶優里自今年1月開始，1天只給女童吃1餐，甚至只讓她洗冷水澡，使女童營養失調，3月時更因身體不堪負荷，出現嘔吐等症狀，夫妻倆因害怕惡行被揭穿兩人，不讓女兒就醫，因此錯過黃金時機，最終引發敗血症，送往醫院時已無生命跡象。而船戶結愛因長期受虐，死亡時體重僅剩12.2公斤，且身體多處有遭施暴傷痕。

據了解，船戶雄大不但逼迫年僅5歲的結愛每天早上4時起床，並要求以平假名寫下日記，更在每天紀錄女童體重，而警方調查發現，其住家中留有船戶結愛死前大量的手寫留言，寫道「以後不用爸爸媽媽提醒我也會努力做好的，比昨天還要好，明天一定會做到的，所以拜託請原諒我，原諒我吧，拜託，我真的不會再犯同樣的錯拜託」、「我知道一直玩是笨蛋才會做的事，所以我絕對絕對不會再玩了，我向你們保證」。

事實上，船戶雄大早在2016年至2017年期間就已經涉嫌對女童施暴遭通報，但最終都以不起訴結案，沒想到竟傳出不幸消息。檢方3月以傷害致死罪起訴船戶雄大，本月6日再逮捕母親船戶優里，全案仍在調查中。