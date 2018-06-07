「已做好坐牢準備」 英女帶93歲父到瑞士安樂死遭調查

英國也傳出，威爾斯康維市一名66歲女子荷姆絲帶著93歲久病老父藍頓，前往瑞士進行安樂死，事後卻遭到英國官方調查。示意圖。（路透）

2018-06-07 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕85歲資深體育主播傅達仁在家人陪伴下，遠赴位於瑞士的尊嚴機構（DIGNITAS），將執行安樂死，同時也喚起國人對於「善終」議題的省思。日前英國也傳出，威爾斯康維市一名66歲女子荷姆絲（Sandra Holmes）帶著93歲久病老父藍頓（John Lenton）前往瑞士進行安樂死，事後卻遭到英國官方調查，但她自認不後悔這個決定，也做好涉嫌協助自殺而坐牢的心理準備。

綜合媒體報導，荷姆絲表示，父親是退伍軍人，2011年母親珍妮（Jeanne）過世後，健康狀況變得每況愈下，不僅罹患帕金森氏症、具聽力障礙、眼睛出現黃斑部病變逐漸失明，腸胃功能也衰弱，毫無生活品質可言，久病厭世的他，去年春天向女兒提出邀約，希望她能陪著前往瑞士接受安樂死，走完人生最後一哩路，最後連40歲兒子史考特（Scott）也一併同行，協力偷偷帶著祖父離開療養院。

報導指出，荷姆絲指出，在完成父親的願望前，花了1萬5000英鎊（約新台幣59萬7426元）、7個月的時間準備，期間多次詢問反悔與否，還幫他預訂好返回英國的機票，但始終獲得一樣的答案，即堅持想離開人世。去年10月，父親在機構內，喝下混摻毒藥粉的水，15分鐘後便上天堂，「從外觀上看起來彷彿和平地，只是在睡覺一般」。

報導提到，荷姆絲母子返回英國，隨即通報療養院，藍頓已過世的消息，此舉也引來當局關切，目前該起案件已被威爾斯警方移交皇家檢察署。根據英國法律規定，鼓勵或協助自殺屬犯罪行為，最高刑期是14年。荷姆絲被問到是否做好面對刑事指控，甚至鋃鐺入獄的準備，她坦然地說，無論檢調決定是否起訴，母子倆都不會後悔，因為她們完成了藍頓在自由意志下，所做的選擇，對外人來說可能不正確，「但對他而言是對的」。

報導提及，荷姆絲舉例，若有人養著一隻被病痛纏身的狗，可能會被指責涉嫌虐狗，為何不安樂死，讓牠得以解脫；換成人類為什麼不行，「我認為法律應該是時候該有所變革；讓有需要的人能夠有尊嚴的死去」。