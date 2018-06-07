美航業者恐遭中國用陰招懲罰 美議員嗆「敢報復就反擊」

《金融時報》報導，白宮要求美航空業者不要配合中國的一中追殺。（彭博）

2018-06-07 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國為迫使全球遵循其「一中原則」，4月發函給各大航空公司，要求將台港澳移出「國家」選項之列，並更名為「中國台灣」。雖然已有許多航空公司決定配合，但美國的航空業者多採取反對立場，傳出中國可能對這些業者祭出禁止降落的懲罰，但有美國議員跳出來力挺，強調若中國報復美航空業者，美國將會做出反擊。

《金融時報》報導，美航業者之所以會拒絕中國提出的「一中」要求，其實是白宮在背後撐腰，呼籲聯合航空等各家業者不要配合，連國家安全會議官員都罕見出面與業者商談，強調台灣議題應由美中政府間交涉。

美國政府先前就以發言人名義發表聲明，批評中國民航局要求航空公司更改台、港、澳的稱謂是「歐威爾主義的無理取鬧」，要求中國停止威脅、恫嚇美國航空公司與公民。美國航空CEO帕克也提到，此事得由美、中政府來解決，他們目前決定遵照政府的立場，不做更動。

報導中提到，雖然白宮承諾願意扛責，但中國可能對不順從的航空業者祭出「禁止降落」的懲罰。對此，美國共和黨參議員賈德納（Cory Gardner）表示，美國將會在有必要時「回敬」中國，「美國航空業者代表的應該是國家利益，如果中國因為這種霸凌手段取消班機，那美國應該反擊」。