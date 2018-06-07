亞洲之冠！全球最佳年輕大學 台灣11所大學入榜

台科大排名57名。（圖擷自Google地圖）

2018-06-07 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕英國《泰晤士報》的高等教育特刊（Times Higher Education）今天公布2018年全球最佳年輕大學排行榜，台灣今年有多達11所大學入榜，其中國立台灣科技大學排在57名為國內最高，全球最佳年輕大學則為香港科技大學（HKUST）。

高等教育特刊排出全球前250所建校未滿50年的院校，台灣共有11所大學入榜，超越去年8所，為歷年最高；台科大從去年59名至57名，為國內最高。

其他上榜的包括101至150名區間的國立陽明大學；151至200名區間的長庚大學、國立中山大學；201至250名區間則為亞洲大學、逢甲大學、義守大學、國立中正大學、國立東華大學、國立台北大學、元智大學。

全球第一的年輕大學則為香港科技大學，擊敗去年第一的瑞士洛桑聯邦理工學院（Ecole Poly technique Federale de Lausanne）。另外，前10名有2所新入榜學校，包括第4名的巴黎文理研究大學、第10名的美國阿拉巴馬大學伯明翰分校。

本次入榜最多的國家為英國的31所大學，台灣入榜11所大學，與義大利、德國並列第5名，亞洲方面日本入榜9所大學、南韓7所大學、香港3所大學、中國2所大學。