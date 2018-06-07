瓜國火山爆發增至99死192失蹤 她一次失去36名家人...

有位生還者痛哭失聲，因為包括她的阿姨、叔伯與表親，等其他36位家庭成員都失蹤了。（美聯社）

2018-06-07 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕我國友邦瓜地馬拉著名的活火山富埃戈火山（Volcán de Fuego）在當地時間3日噴發，滾燙的熔岩及飛石傾瀉而下，高溫的火山灰直接吞沒鄰近的村落，死亡人數持續攀升，現至少99死，還有192人下落不明，由於已過黃金72小時的搜救時間，當局指出失蹤者幾無生還希望。

綜合外媒報導，富埃戈火山在當地時間3日爆發44年來最猛烈的一次噴發，高溫的火山灰迅速席捲附近的幾個村落，許多居民逃生不及，慘遭吞噬，目前至少已造成99人死亡，還有192人下落不明；救援人員指出，會持續搜救失踪人員，但也坦承找到生還者的希望渺茫，「我們不排除仍有人活著的可能性，但房屋的狀況使這種可能性幾乎不會發生，因為村落遭高溫的火山灰掩蓋後，屋內溫度恐高達攝氏400度。」

許多罹難者都是一家數代人被困在家中，或是在教會，被高溫的火山灰雲掩埋而亡，有位女性生還者痛哭失聲，包括阿姨、叔伯與表親，等其他36位家庭成員都失蹤了，最小的只有2歲；總統莫拉雷斯在慰問生還者時，有災民向他哭訴：「我有3個孩子、1個孫子，我的所有兄弟，我的母親，所有的家人都在那裡...超過20名家人都消失了。」

災區火山灰堆積至屋頂，甚至有整棟房屋完全遭火山灰掩蓋，由於覆蓋在災區的火山灰因降雨而開始變硬，使得挖掘救難工作更加困難。

有外界批評此次火山爆炸造成重大傷亡是由於政府撤離延誤的關係，瓜地馬拉救災局局長辯稱，儘管當地人已經受過對這種緊急情況的訓練，但火山爆發來得十分迅速，以至於在爆發前沒有提早發出撤離命令。