對抗中國 美參院：美軍應加入漢光演習、派醫療船來台

美國參議院軍委會通過的2019財年「國防授權法案」（NDAA），以參院意見方式表示，美軍應參加如年度漢光演習之類的適當台灣軍演、及派醫療船赴台。圖為台灣漢光演習。（資料照）

2018-06-07 09:42

〔駐美特派員曹郁芬／華府六日報導報導〕美國參議院軍委會通過的2019財年「國防授權法案」（NDAA）以參院意見方式表示，美軍應參加如年度漢光演習之類的適當台灣軍演；同時，美國國防部長應考慮支持派美軍醫療船赴台，作為年度「太平洋夥伴關係」任務的一環。

法案也以參院意見方式禁止美軍邀請解放軍參加美國的環太軍演，指出中國在南海的造島影響美國、盟邦及夥伴的安全穩定，「威脅美國的核心利益」（threatening United States core interests）；這種敵意行為的國家不應受邀參加多國的環太軍演。

法案要求美國防部長不得邀請或促成中國參加環太軍演，除非能向國會的軍委會證實中國已停止在南海所有造島活動；移除所有人造島礁上的武器；並且連續四年採取有助區域穩定的行動。

中國駐美公使李克新去年十二月曾警告，美國國會通過的國防授權法要求美台軍艦互訪，他告訴美國國會，「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武力統一台灣之時」。參院軍委會今年除了具體鼓勵美軍醫療船訪台，也和眾院一樣在「國防授權法案」中鼓勵美國依「台灣旅行法」落實美台國防等官員的交流。

參議院軍委會五月24日通過參院版的2019財年「國防授權法案」，詳細內容到今天才在網站上公佈。有關台灣部分是列在參院意見（sense of Senate），表示美台應拓展人道救援和救災的合作，美軍醫療船赴台，以改善災難反應計畫與準備，並加強美台合作。法案指出，台灣關係法與六項保證為美台關係的基石，美國應強化與台灣的防衛及安全合作，支持台灣發展有能力、妥善率和現代的部隊，足以維持有效自衛所需的能力。

法案指出，依據台灣關係法，美國應大力支持台灣透過外國軍售、直接商售與工業合作獲得防禦性武器，並把焦點放在不對稱戰力與水面下作戰能力。對於台灣的防衛需求，美方應改善對台軍售的可預測性，確保做出及時審查與回應。

眾議院已在五月月24日通過2019財年「國防授權法案」，待參院院會通過自己的版本後，還需要兩院協商出一致的版本，送川普總統簽字後才能成為法律。