白宮經濟顧問：中興禁令是否解除 美中尚未決議

白宮首席經濟顧問庫德洛。（Bloomberg）

2018-06-07 08:30

〔駐美特派員曹郁芬／7日華府報導〕針對媒體報導，美川普政府已與中國的中興通訊（ZTE）簽署協議，將推翻原先的禁令，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）今天在簡報會上表示，美中雙方都未做出最後決定。

美中因貿易磨擦頻頻過招。美商務部今天才宣佈針對中國進口到美國的不鏽鋼法蘭 （車輪輪緣；stainless steel flanges）課徵百分之257.11傾銷稅的最後裁決。去年中國進口到美國的不鏽鋼金額為2180萬。

在有關G7的簡報會上被問到美中貿易時，庫德洛表示，除了川普總統，美國兩黨人士對於美國與貿易對象缺乏互惠，「以及中國特別不良的行為」只會耍嘴皮子，川普至少有骨氣奮戰。他說，關於中國的貿易行為，全世界都同意美國。

庫德洛指出，中國一直在進行不公平、違反世貿協定法律的行為，像竊取智慧財產與科技，強迫科技移轉，若美中能在某些領域達成協議至少還有點補救，「但目前我們還沒有」。

他表示，美中不只有貿易赤字，還有結構性改革要做，貿易談判可以降低貿易逆差，目前沒有達成協定；這問題不是中國政府從美國增購天然氣與大豆的問題，而是關於降低關稅與貿易障礙，增加美國出口。

被問及川普是否想遠離世貿組織（WTO）等國際貿易體系時，庫德洛回應說「不要責怪川普，責備那些打破規定的國家」。他說，世貿組織已變得沒有效能，川普正在試圖修復這個殘破的體系。

庫德洛表示，G7峰會有4項重點，包括經濟成長、貿易、重要的雙邊會談，以及在「川金會」舉行前，討論盟邦之間共同的安全問題。川普預定與加拿大總理杜魯道、法國總統馬克宏分別舉行雙邊會議。