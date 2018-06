倫敦文華東方酒店失火 36名富豪旅客被撤離

2018-06-07 06:45

〔即時新聞/綜合報導〕位於英國倫敦市中心的文華東方酒店(Mandarin Oriental),在當地時間下午下午3時55分發生火警,12層樓高的文華東方酒店濃煙直上雲霄,倫敦消防局(London Fire Brigade)出動20輛消防車和大約120名消防隊員前往灌救,無人傷亡,但是,酒店36名住店富豪及250名工作人員被撤離。

綜合媒體報導,文華東方是全球知名最高檔酒店,已經116年歷史,位於倫敦市區最熱鬧的騎士橋(Knightsbridge)的哈洛德百貨公司(Harrods Department Store)附近,有近200個房間。

日前才花費鉅資完成整修,但沒有想到,就發生火警,濃煙竄出高樓,幾乎整個倫敦市都看得到濃煙,目前,火勢已獲得控制,警方並進一步調查起火原因。

Just evacuated Mandarin Oriental hotel to see this.... absolutely crazy! So impressed by the organisation in bringing everyone to safety #knightsbridge #mandarinoriental pic.twitter.com/1837pi4uoD