紅外線揭密 畢卡索名畫下藏畫還有報紙

美國和日本研究人員掃描箱根波拉美術館擁有的畢卡索畫作「海邊的母子像」，發現內藏一張1902年1月18日的法文報紙，畫作底下甚至還有著另一幅畫。（法新社）

2018-06-07 00:04

〔中央社〕紅外線影像技術讓日本展出的一幅畢卡索（Pablo Picasso）畫作揭開祕辛，發現底下藏有一張1902年報紙和另一作品。

法新社報導，美國和日本研究人員掃描箱根波拉美術館（Pola Museum of Art）擁有的畢卡索畫作「海邊的母子像」（Mother and Child by the Sea），發現內藏一張1902年1月18日的法文報紙。

主導日本這項計畫的美國國家藝術博物館（National Gallery of Art）研究人員戴蘭尼（John Delaney）表示：「雖然畫作下方為何有報紙原因成謎，但這項發現對畢卡索學者而言意義重大，因為畢卡索從巴黎搬至巴塞隆納的時間與報紙日期相近。」

各界認為畢卡索在1902年1月初已搬至西班牙城市巴塞隆納，帶了一些畫作，「海邊的母子像」下方的報紙日期顯示，這幅畫是在畢卡索搬至巴塞隆納後才完成。

掃描也清楚顯示，畫作底下有另一幅畫，描繪一名女性坐在一個苦艾酒杯旁，酒杯內放著一支湯匙。