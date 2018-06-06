美國臨床腫瘤學會：魚油可助2種癌病患緩解治療不適

2018-06-06 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕2項於2018年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會上發表的獨立研究，均證實魚油補充劑能幫助乳腺癌與直腸癌患者，緩解接受治療時產生的副作用與不適感，與其他藥物相比，魚油相對便宜、耐受性良好且具又有抗炎作用。

根據《每日郵報》報導，美國紐約長老會醫院（New York-Presbyterian Hospital）在美國臨床腫瘤學會年會上指出，乳腺癌患者通常需要經過5至10年的激素治療，但副作用會讓他們關節疼痛，25%患者在2年內因受不了副作用帶來的痛苦而停藥。

院方研究2015年的249名乳腺癌患者，發現140名嚴重肥胖的患者，均反映服藥會帶來嚴重的關節疼痛問題，但在攝取魚油補充劑內含的ω−3脂肪酸（Omega-3）後，疼痛問題均有好轉，但對於體重沒有過重、本就不受關節疼痛影響的患者而言則沒有影響。

巴西卡馬戈（Camargo）癌症中心對於114名直腸癌患者投以魚油補充劑，發現能夠緩解他們在接受化療後產生的發炎反應，且術後較少發生排尿困難的情形，在與他人性行為時，感受到的疼痛也較輕微。

英國直腸癌研究中心（Bowel Cancer UK）主任麗莎．懷爾德（Lisa Wilde）博士認為，需要深入了解魚油補充劑量適合哪些種類的癌症患者，並研究讓病患們於何種階段服用，以幫助他們改善生活品質。