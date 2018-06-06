醋男狠殺情敵與3骨肉再自盡 他嗆：要前妻獨活嘗這種苦

2018-06-06 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國在上個月16日發生一起人倫慘劇，一名男子在知道前妻交了新男友，竟醋勁大發，連開好幾槍殺了前妻男友和自己的親生兒女，企圖奪走前妻所有最愛，讓她獨活，宣稱是要讓前妻嘗嘗這種痛苦，然後舉槍自盡。前妻不僅身受重傷，心靈更受到重大打擊，從此臥病不起，親友替她在募資平台「gofundme」發起募款，籌措醫藥費及喪葬費。

根據外媒報導，此事件發生在德州，女子艾曼達（Amanda Simpson）與賈斯汀（Justin Painter）婚姻不美滿，於是與丈夫離婚。她帶著8歲的奧丁（Odin Painter）、6歲的凱登絲（Caydence Painter）、4歲的德瑞克（Drake Painter），獨力撫養3個小孩，之後戀上賽斯（Seth Richardson）

並同居，5人重新開始幸福生活。

但好景不常，賈斯汀眼裡容不下前妻與其他男人過好日子，5月15日晚上打電話給艾曼達要求復合，被直接拒絕。隔天他便持槍闖進艾曼達家，朝自己親生骨肉連開多槍，之後又射殺情敵賽斯，子彈也打中艾曼達的肩膀，屋子裡到處染遍鮮血。

艾曼達原以為自己也難逃一死，但此時槍聲停了。賈斯汀對著崩潰的艾曼達說，她的最愛都死光了，「你就自己一個人活著忍受這一切吧！」語畢，便舉槍自盡。

重傷的艾曼達被緊急送醫，但她一點也不想獨自活下去，只要想起3個寶貝兒女就崩潰大哭，天天以淚洗面，出院以後她開始試著走出這一切；她說，自己不能被打敗，即使不知道未來何去何從，仍要繼續過下去。

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