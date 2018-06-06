尷尬！漢莎航空俄國世足廣告 竟在烏克蘭拍攝

德國最大航空公司漢莎航空日前推出一則宣傳世足賽的廣告，不過卻被發現廣告拍攝地不是舉辦國俄羅斯，而是與俄國交惡的烏克蘭。（路透）

2018-06-06 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕德國最大航空公司漢莎航空搶搭世界盃足球賽商機，日前推出一則宣傳世足賽的廣告，不過卻被發現廣告拍攝地不是舉辦國俄羅斯，而是與俄國交惡的烏克蘭。

綜合外媒報導，世足賽6月14至7月15日將在俄國登場，漢莎航空為宣傳自家有飛往俄國的航班，推出一段相關廣告，片中主角望著通往莫斯科的航班，想像自己身處俄羅斯，接著畫面就出現了教堂、酒吧、河畔，還有俄國的民俗音樂。

但廣告上網後，有網友發現拍攝地點竟不是在莫斯科，而是烏克蘭首都基輔，廣告因此飽受抨擊，有烏克蘭政治人物直斥，「基輔不屬於俄羅斯」。

漢莎航空在鬧出爭議後，已撤下這個廣告，「看到第一時間的評論和反饋後，得知這條影片會對某些觀眾造成傷害，我們對此深表遺憾，並為此正式道歉。」

漢莎航空發言人奧古斯基（Boris Ogursky）坦承，因為一些後勤問題，廣告確實是在烏克蘭拍攝的，但他又指出，「影片，尤其是廣告，通常不會在實際地點拍攝。」

2014年，烏克蘭領土克里米亞被俄國占領後，兩國關係交惡，加上俄國前雙面間諜中毒案，英國、冰島、瑞典和烏克蘭政府已宣布抵制俄國世足賽。