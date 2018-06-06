中國出現H1N1變種狗流感 專家憂心會感染人類

美國微生物學會的研究報告指出，豬流感病毒在廣西犬隻身上與狗流感病毒發生基因重組，產生新型狗流感病毒，研究人擔心，這可能對人類造成風險。圖為示意圖。（美聯社）

2018-06-06 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國微生物學會（American Society for Microbiology）發表的研究報告指出，在中國廣西犬隻身上，發現H1N1豬流感病毒與其他流感病毒發生重組，研究人員擔心，新病毒可能給人類帶來更高的風險，將進一步研究新病毒是否可能感染人類。

美國微生物學會昨天（5日）公布的報告指出，中國廣西大學與美國西奈山醫學院人員組成的研究團隊，2013年至2015年在中國廣西犬隻身上採集到16株流感病毒株，結果發現了3種豬流感病毒的基因片段，顯示H1N1豬流感病毒和H3N2狗流感病毒，在廣西犬隻身上發生基因重組，產生3種新的狗流感病毒。

報告中提到，禽類和豬隻是流感病毒的主要宿主，容易讓不同流感病毒產生基因多樣性，而狗和馬的A型流感病毒類型較少，幾乎不會傳染人類。不過，西奈山醫學院病原體研究所所長塞斯特（Adolfo Garcia-Sastre）表示，現在犬隻體內的流感病毒基因可以產生組合，已具備病毒多樣性，可能會對人類造成風險，未來會進一步用人體血清進行實驗，觀察人體是否能對狗流感病毒保持免疫。

中國《新華社》則引述英國愛丁堡大學病毒學教授加德（Paul Digard）的說法表示，雖然其他動物的流感病毒可以傳染到狗身上，但不代表這些重組過的病毒會在犬隻或其他動物之間傳播，目前也沒有人類感染狗流感病毒的案例。