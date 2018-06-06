2018全球和平指數：台灣上升6名 中國進步4位

2018-06-06 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕總部位在澳洲的經濟與和平研究所（IEP）今（6）日在倫敦發表最新的「全球和平指數」（GPI）報告顯示，2017年世界並沒有更和平，有92國的和平指數下降，71國上升，台灣在163個國家中排名第34，亞洲名列第5。

綜合外媒報導，IEP分析了來自智庫、研究機構、政府和大學的資料後，列出全球和平指數（GPI），這次該組織第12次發布這份報告，IEP所長基利亞（Steve Killelea）說，過去10年來，世界和平指數在下降。

這份報告囊括了163個國家，全球最和平前10國依序是冰島、紐西蘭、奧地利、葡萄牙、丹麥、加拿大、捷克、新加坡、日本和愛爾蘭。在世界9個區域中，歐洲是最和平的，在排名前10的國家中占6位。

在亞洲方面，前5名依序是新加坡（全球排名8）、日本（9）、不丹（19）、馬來西亞（25）以及台灣（34）。台灣去年的排名為40名，今年前進了6名。今年與北韓密切接觸的南韓居第49名，較去年下滑2位。中國位在第112名，較去年上升4位。

中東和北非則是和平指數最低的地區，在163個國家中，墊底的是敘利亞，其它排在底端的還有阿富汗、南蘇丹、伊拉克和索馬利亞。俄羅斯也在位在排名末端，為154名，北韓則在150名。

IEP估計，2017年戰亂暴力等造成的全球經濟損失14.8兆美元（約新台幣440兆元），等同地球每人所付出的代價是2000美元（約新台幣6萬元）。基利亞說，GPI報告是唯一衡量衝突帶來的經濟衝擊所做的研究，「結果顯示，和平和經濟財富的關係密不可分。」

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