中客日本吃燒烤 被店長嫌「吃相太難看」不收錢趕走

2018-06-06 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕時常在個人微博上分享日本遊記的中國部落客梁景滔，日前PO出一段影片，表示有兩位到日本玩的中國遊客發了這段影片給他，影片內容就是在控訴一間大阪的燒烤店，用餐到一半被店長趕出來。原來是店長覺得這2個女生的吃相太難看，才趕走她們，該文章底下也造成網友熱烈討論。

梁景滔在本月3日在微博上貼出這段約莫10秒的影片，表示有一對來自中國的好姊妹到日本遊玩，在大阪的一間燒烤店用餐時卻被店長罵，影片中這名日本人大概是說：「快走吧！別來了，錢我也不要了！你看看你們吃成什麼樣了？哪有你們這麼吃飯的⋯⋯」她們因為吞不下這口氣，便決定發給梁景滔PO出來。

這段影片也引發熱烈討論，梁景滔表示，自己聽了便問這對姊妹花，「你們吃成啥樣了？不然他怎麼這麼說」，而這對中國姐妹氣得反駁，表示兩個女孩子到底能吃成怎樣，並且質疑這個日本店長只是因為她們一直說中文，歧視她們，「服務生對我們的態度明顯就跟旁邊說日文的不一樣！」

網友看了之後討論熱絡，還有許多網友跳出來指出影片上這間疑似是一間和牛自助燒烤店，因為便宜吸引了不少中國遊客前去。不少人認為這對姊妹花問題可能比較大，表示「凡是日本商家和中客發生的糾紛，大多都是顧客的問題...」，還有在日本留學的中國學生表示，「沒有日本人會因為付錢就是老大，隨便的把桌子弄髒。有的還會自己收拾，我知道中國人一向有付錢就是爺的心理。 」