被蝦子刺傷不理會 男子手臂潰爛差點截肢

2018-06-06 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕被蝦蟹刺傷要注意，小心被細菌感染！中國浙江有名從事水產養殖業的男子，3年前曾遭蝦子刺傷但沒多理會，不料日後遭刺傷的地方卻日益疼痛，多次求醫皆無法解決；直到近日才被診斷出是感染惡菌，經過多次清創手術後才獲得改善，得以免於截肢。

綜合中媒報導，這名在中國浙江從事水產養殖20多年的53歲姚姓男子，在2015年時被一隻小海蝦刺傷右手腕，不過因為不痛不癢也沒出血，且平時也被刺慣了所以也不以為意。

但一週後右手的小拇指與大拇指卻發生浮腫，而被刺中的地方也開始流膿，姚男急忙前往醫院求診，不過醫院診斷為「類風濕性關節炎」；經醫院投藥治療後沒有任何好轉，手腕的狀況還越來越嚴重，直至2016年初，姚男再次前往當地醫院就醫，這次醫師診斷是被「結核桿菌」感染，雖然施以抗結核治療，但也是毫無見效。

直到最後姚男到浙江大學醫學院屬第一醫院求診，經過嚴密的調查後，終於確診為是遭「海分枝桿菌」感染；不過因為感染時間已久，傷口情況非常嚴重，感染情況已傷及骨頭與肌腱，在投藥治療的同時也需進行清創手術醫治。

之後經過5次的手術治療後，總算免去截肢風險，但也因為大量的肌肉、韌帶、神經皆已潰爛，最後雖然保住手臂，但手腕功能只能恢復至原來的1/3，雖然對平常生活影響不大，「但就是彎曲的幅度小了一些」。

浙大一院感染科副主任徐凱進表示，「海分枝桿菌」是一種機會致病微生物，它的感染途徑並非像「結核分枝杆菌」一樣通過呼吸道感染，而且「結核分枝杆菌」適宜生存溫度為攝氏28度至30度，所以在人體內無法正常生長，其毒性和傳染性對人來說並不是很強；不過可能在遠肢端（手、腳趾等）感染形成肉芽腫，在一些抵抗力差的人身上可能會發生不可想像的後果。