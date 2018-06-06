女性遭性暴力威脅頻傳 彭博：阻礙印度經濟發展

圖為印度於今年4月26日，學生及反對人士譴責政府漠視，婦女及女童性遭受的性犯罪問題。活動標語為「萬一妳是下一個？（What if you are next?）」（歐新社）

2018-06-06 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕印度為目前全球成長最快的經濟體之一，但該國一直存在女性遭受性暴力，甚至因此罹難的新聞，外媒預測，若不解決此問題，將會影響女性投入職場的意願，也間接影響印度的經濟發展。

《彭博》報導，近期印度接連傳出殘忍的女童及婦女姦殺案，雖然印度官員表示要提高罰責來遏制罪行，但印度多數女性對此則選擇自保，她們迫於無奈離開職場，甚至選擇低薪的工作。據世界銀行（WorldBank）估計，從2004年至2012年期間，印度大約有2000萬名婦女離開職場，人數相當於紐約、倫敦及巴黎3座城市的人口總和。

印度女性馬爾霍特拉（ Khyati Malhotra）表示，她出門一定要帶防狼噴霧和電擊棒；也有女性上班族說，因為找不到安全的托兒服務，為確保女兒的安全，不得不辭去銀行工作。報導認為，此現象正在阻礙印度的經濟發展。

據麥肯錫全球研究院（McKinsey Global Institute）數據顯示，2025年，印度藉由更多女性投入職場及增加平等，屆時可提高GDP至7700億美元（約新台幣22兆8928億元）。而據《 IndiaSpend》的數據顯示，目前印度女性投入職場的比例為27%，只比沙烏地阿拉伯略高一些。