慶賀南北韓和平！ 法國蜘蛛人徒手爬南韓556公尺高樓被捕

「法國蜘蛛人」Alain Robert今天徒手攀爬南韓首都首爾的世界第5高樓、高556公尺的樂天世界大廈被捕。（法新社）

2018-06-06 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕有「法國蜘蛛人」之稱的55歲男子羅伯特（Alain Robert）稱為了「感謝南北韓和平」，今（6）日徒手攀爬南韓首都首爾的世界第5高樓、高556公尺的樂天世界大廈（Lotte World Tower），但他爬到一半就被逮捕。

綜合外媒報導，樂天世界大廈共有123樓層，高556公尺，法國男子羅伯特無預警地在沒有繩索或救生設備的情況下，開始攀爬大樓，南韓當局出動救護車、消防車與警車到場處理，最後在75樓處將阿蘭帶進樓內逮捕。羅伯特說，發現情況變得像「貓捉老鼠」，因此「決定投降」。

羅伯特向警方供稱，此舉係為慶賀南、北韓和平共處，並向總統文在寅與領導人金正恩致謝，希望當局能夠理解他的行為，樂天世界大廈發言人指出，「很遺憾，他未經允許就爬上去了，這很危險」。

羅伯特攀爬逾100座世界各地的建築物，包括位於杜拜的世界第1高樓、高828公尺的哈里發塔，因此獲得金氏世界紀錄殊榮，是「徒手攀爬最多建築物」的紀錄保持人。

「法國蜘蛛人」Alain Robert徒手攀爬位在首爾的世界第5高樓、高556公尺的樂天世界大廈。（法新社）

南韓警方在75樓處將Alain Robert帶進樓內逮捕，他稱發現情況變得像「貓捉老鼠」，因此「決定投降」。（歐新社）