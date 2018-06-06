血汗工廠！ H&M和GAP被爆性別虐待、毆打女工

知名服飾品牌H&M遭爆虐待及毆打工廠工人。（法新社）

2018-06-06 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕知名服飾品牌H&M和GAP被國際勞工組織（Global Labour Justice）爆出，亞洲有大量工廠工人於工作時遭毆打或性別虐待，且超時工作也沒有加班費。兩家業者獲報後都承諾將會調查此事。

據英國《衛報》（The Guardian）報導，國際勞工組織日前發佈調查報告指出，今年截至5月，H&M和GAP兩家業者在孟加拉、柬埔寨、印度、印尼、斯里蘭卡等國家工廠內，有超過540名工人表示自己曾於工作時遭受威脅、毆打甚至是性別虐待。參與此項調查的一名柬埔寨主管Tola Moeun表示，虐待女工事情況日益嚴重，這些女工被迫達到不切實際的目標，而她們因害怕遭到報復，所以沒有人敢出面踢爆。

國際勞工組織的一名主管詹妮弗（Jennifer Rosenbaum）表示，兩間業者的快時尚供應鏈造就不合理的生產目標以及報價極低的工作合約，導致女工儘管加班趕訂單仍拿不到加班費。

報告指出，有的工廠主管會因女工未達到生產目標，將其直接從椅子上拉下來毆打，甚至有女工因工資糾紛遭主管言語侮辱。事件曝光後，H&M表示，這些虐待行為都違反集團立場，暴力侵害婦女是侵犯人權的行為之一，將會針對這些指控進行調查，並要求這些供應商改正。而GAP則表示對這些指控「深感擔憂」，並表示正在進行調查，將會盡快解決問題。